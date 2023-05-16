竹北市高鐵特定區大樓林立，縣府因應治安和交通需求，設立竹北分局高鐵派出所外，也興建消防局高鐵消防分隊，預定年底完工後，就近執行救護救災勤務，並將有70公尺高的曲折雲梯車進駐，是全台第4輛、非六都第1輛可在23層高樓救災的雲梯車。

消防局秘書陳俊忠指出，這款雲梯車是縣府編列5100萬元購置，配備全新電腦觸控操作和監控系統，在高樓火警時能快速完成搶救部署及監控，在高空快速壓制火勢。

該雲梯車轉台可360度旋轉，平台電腦旁設有測風儀，一旦雲梯升起偵測到有強風，即會停止自動上升避險，透過操作人員解除，以手動方式讓雲梯緩升到作業高度救災，確保機具和人員的安全，目前先派駐竹北消防分隊。

消防局長陳中振表示，高鐵分隊工程經費1.2億，地上3層、地下1層RC造建物，總樓地板面積為2400平方公尺，去年7月13日開工，目前實際進度56.71％，預計年底竣工。

高鐵分隊規畫以自強南、北路與竹北分隊劃分轄區，人口數約為5萬人，消防列管家數約為600家，警消人員初步預計配置12名。

消防局4月初成立高鐵義消分隊籌備小組，期能招募更多熱心服務的民眾加入義消行列。

義消救護分隊部分，光明義消救護分隊45人將恢復為30人，部分人員轉至高鐵分隊，6月起先在竹北消防分隊協勤，再視缺額招募可配合的新進志工。

陳中振指出，車輛配置部分，除了70公尺曲折雲梯車外，並會配置水箱車、小水箱車、水庫車、勤務車及救護車等，待分隊實際成立運作後，依實際情形進行調整。