澳洲央行周二公布5月2日的政策會議會議記錄，也有成員考慮暫停加息，但是在四月暫停升息後，又出現通膨風險，讓央行不得不加息25基點(1碼)。

會議紀要稱：「在權衡這兩種選項時，委員們承認兩邊的觀點是勢均力敵的，但是認為在這次會議加息是合適的」。「成員還同意，可能還需要進一步加息，但這將取決於經濟和通膨如何發展而定」。

會議紀錄還顯示，央行升息的主要原因是對通膨前景的判斷，預計通膨在2025年中期之前，都不會降到2~3%目標區間的頂端。

成員們還指出，強勁的就業資料、三月服務業的高通膨、澳元貶值、房價上漲等背景，部分地造成央行在四月決定暫停升息。

行長Philip Lowe警告稱，央行不能花太多時間來壓抑通膨。央行自去年五月啟動升息循環以來，至今已升息375基點，利率並來到創11年紀錄的3.85%。

市場預計央行在六月會議有85%機率會暫停升息，而八月和九月有較多的加息機會，並且預計明年三月開始降息。