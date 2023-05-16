國民黨17日將正式宣布2024總統候選人的徵召人選，不過前立委蔡正元強調，不論最後是誰出線，最重要的事情其實是如何與民眾黨進行整合，若選票無法集中，最後還是無法在大選中勝出。

蔡正元昨（15）日在廣播節目《千秋萬事》表示，雖然近日各界傳出「下架民進黨」的聲浪，但總統蔡英文仍有超過4成的支持度，且副總統賴清德的民調也仍有一定比例，所以不論國民黨推出哪位總統候選人，依然都會是一場硬仗。

蔡正元分析，在近日的民調中，民眾黨主席柯文哲始終有2成的支持度，因此若藍白不進行整合就只能等輸；他也提到，雖然方向很清楚，就是要組織聯合政府，但因台灣過去從未有此經驗，到底該如何運作會是一個很大的考驗，若踏不出關鍵的一步，就只能繼續在野看民進黨執政。

「柯文哲本人跟他的支持者的意向很重要！」蔡正元指出，儘管藍白之間的整合很重要，但也不能排除民進黨遞橄欖枝的可能性，重點除了柯文哲本身外，柯的支持者中到底有多少人傾向下架民進黨，也會是一大關鍵。