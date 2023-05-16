台南市議會不分黨派議員共同發起「跨黨派交通安全連線」，推動大台南的交通安全。（洪榮志攝）

台南市已連續2年蟬聯全台各縣市每10萬人交通事故死傷人數之冠，日前又發生3歲女童走班馬線過馬路被汽車撞死，市議會不分黨派議員16日難得放下歧見，共同發起「跨黨派交通安全連線」，並提出要求市府動用第二預備金優先於本市易肇事熱點實施科技執法、成立交通改善立即辦中心、分階段提撥預算執行「行穿線退縮」及建設「庇護島」、交通督導會報修法增列2席聯盟議員列席等4大訴求，希望共同推動台南市的交通安全。

由民進黨團總召郭鴻儀發起的跨黨派交通連線，至今已獲得超過30位議員連署響應，成員人數超過議會總席次的一半，除大多數都是民進黨議員之外，國民黨、無黨議員各3人、基進黨1人。

郭鴻儀表示，他於今年5月1日起即在臉書公開發起連線，成立目的是不分藍綠、不分黨派，共同為大台南交通安全改善而努力。交通問題沒有單一解方，各縣市都面臨各自的問題，台南先天不足、後天失調，需要下猛藥，更要府會全體一起努力，透過連線凝聚朝野力量並進行督導，更讓市府預算可以暢通即時提供火力支援。

連線成員的國民黨團書記長蔡育輝也認為，交通安全人人有責，市府應成立跨局處專案小組，以解決交安問題。

跨黨派交通安全連線還提出4大階段性訴求，包括：

一、修訂《台南市道路交通安全督導會報設置要點》，應有2位聯盟議員輪值列席。

二、要求市府動用第二預備金，優先於本市易肇事熱點實施科技執法，依法開罰，杜絕交通危害。

三、成立交通改善立即辦中心，提供交通改善即時平台，並將改善狀態與進度公布於公開資訊。

四、全面檢討本市人行空間，盤點優先需求分階段提撥預算執行「行穿線退縮」、與建議「庇護島」守護行人安全。