周休3日議題引起發民眾熱議，一名網友表示，若周休3日提案通過，周一至周五要選哪天加休最爽，疑問一出，多數人點名周三，因為周三介於周一至周五之間，等於每上2天班就能休假1天，有過來人說，「我休過周三，很幸福」。

原PO今（16）日於PTT八卦板指出，若要實施周休3日，周一至周五要加休哪一天爽度最高？疑問上線，網友紛紛留言，不少人指周三，「星期三吧！很幸福」、「周三＋1」、「周三，每上2天就可以休息了」、「休三六日完美」、「答案絕對是周三，我休過周三，真的爽」、「周三吧！不過真的要實施的話，會變成周五、六和日」。

其他網友認為應該休周一，原因在於周一上班通常還有Monday Blue，「周一啊！正式讓藍色星期一退休」、「當然是周一」、「周一囉！時間充分好安排」。

行政院副院長鄭文燦昨（15）日表示，目前亞洲還沒有任何國家推行周休3日相關政策，政府會據實把全世界發展的趨勢，向提案公民報告。