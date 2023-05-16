內政部16日召開第1033次都市計畫委員會，高雄市政府由副市長林欽榮率都發局、交通局、財政局等機關出席說明，林欽榮表示，高雄市原以台鐵高雄車站以南為商業發展核心，2007高鐵通車後迄今，左營高鐵站雖具有三鐵共構優勢，惟站區周邊仍未形成大眾運輸導向的發展（TOD）優勢。

林欽榮指出，高雄市現有商辦供給，主要集中在南高雄，規劃的半導體產業S廊帶中心樞紐區的北高雄，商辦供給已經無法滿足近期市場需求，透過「左營高鐵科技之心基地都市計畫案」的都市計畫變更、結合TOD交通樞紐優勢，將規劃具多元複合性機能的商業中心，強化旅運機能。

高雄財政局長陳勇勝表示，本案基地位於左營高鐵站西側，全數為公有土地，面積約2.4公頃，原都市計畫使用分區為轉運專用區、廣場兼停車場用地，經交通部鐵道局同意，由高雄市政府辦理都市計畫變更為商業區、公園用地、停車場用地，並採公辦都市更新方式開發，預估開發量體達7萬多坪。

他說，財政局已積極研擬招商計畫，預計今年下半年公告，公開徵求實施者，開發完成之後，將提供商場、辦公、商務、會展、轉運及停車等空間設施，並透過高鐵、台鐵、捷運以及公車轉運，強化左營高鐵旅運樞紐機能，帶動北高雄轉型發展。

陳勇勝指出，本案以TOD開發概念、兼顧生態綠化、劃設適當公共設施，型塑高級商辦聚落，推動左營高鐵站區成為北高雄重要商業中心，完備北高雄門戶計畫。