台灣與宏都拉斯斷交後，外界關切台灣是否會退出總部設在宏國的中美洲銀行（CABEI）。外交部今天表示，政府甚為重視CABEI，將持續妥善運用該銀行各項援助資源，以及透過積極參與，維繫與各會員國的友好關係，並增進我國在該地區的正面影響力。

宏都拉斯與中共建交，外界關注我國是否會考慮退出中美洲銀行，目前在中美洲銀行的地位是否會受到中共的壓力？

對此，外交部發言人劉永健今天在例行記者會中表示，我國是中美洲銀行最大的持股會員國，參與CABEI這31年來，一向積極參與中美洲銀行的運作，與CABEI攜手促進中美洲地區的經濟社會永續發展，並專注嘉惠於我國在中美洲的友邦以及當地人民。

他說，2021年CABEI來台設立第一個區域外會員國的辦事處，成為第一個在台灣設分支機構的政府間組織，印證我國專業參與及能量獲得CABEI各會員國的肯定。

劉永健強調，政府甚為重視CABEI，將持續妥善運用我國在中美洲銀行各項援助資源，審慎評估各項計畫的的效益，確保使我中美洲友邦以及當地的人民能夠受益，並透過積極參與CABEI，維繫與各會員國的友好關係，與CABEI攜手促進中美洲地區經濟、社會永續的均衡發展，並增進我國在當地地區的正面影響力。

此外，美國白宮國安顧問蘇利文日前會晤中共中央外事辦主任王毅，外交部是否已接獲美方簡報？對於台美關係有無影響？

劉永健表示，外交部一向關注中美兩國高層的互動情形，台美之間互信良好，溝通管道至為暢通，對歷次美中會談，台美一向保持密切聯繫，但基於雙方的慣例與默契，對於相關細節外交部不便對外說明。