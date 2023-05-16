討論許久的健保部分負擔新制終於要在7月上路！根據健保署規劃，未來民眾就醫，在區域醫院和醫學中心，藥品部分負擔至多付300元，而看急診，在診所和地區醫院150元，醫學中心750元。為保障弱勢權益，中低收、身心障礙者除急診取消依檢傷分類收費外，均不受影響，維持現況，藥品最多200元、急診最多550元。

健保部分負擔新制原訂去年5月中上路，但受疫情影響而延宕。衛福部長薛瑞元表示，衛福部會在這兩天完成預告，預告期共30天。若外界無重大意見，藥品、急診部分負擔就會在7月1日上路。

根據健保署規劃，新制的藥品維持100元以下免收部分負擔，診所和地區醫院最多收取200元，區域以上醫院上限300元。至於慢性病連續處方箋，診所免收，其餘都只在第1次收取，收費原則比照藥品。

急診部分負擔方面，為避免引發醫病關係緊張，健保署採納急診醫學會的建議，取消依檢傷分類收費。地域醫院以下維持150元，區域與醫院400元，醫學中心則收750元。

至於中低收入戶和身心障礙者，健保署長石崇良說，在新制之下仍適用現行作法，藥品部分負擔最多200元、慢性病連續處方箋不收。急診方面，因取消依檢傷分類收費，中低收入戶和身心障礙者赴醫學中心就醫為550元、區域醫院300元、地區醫院和診所都是150元。