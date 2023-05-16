柏瑞投信指出，傳統的資產配置理論是透過股債平衡的建構，提供投資人在不同經濟週期皆有機會獲得合理的風險調整後回報。然而市場多變，特別是在激進的升息循環或是利率走向不明時，僵固比例的多重資產配置對於分散利率風險的效果有限，這在去年股債齊跌的市場中獲得到了充分的印證。

今年來市場依然在紛雜的經濟數據與風險事件中臆測總經走向與利率展望，令市場風險偏好的轉換更加頻繁，無疑更加增添資產配置的難度。由於利率的變化會直接或間接影響包括借貸成本、股票和債券價格、通膨以及匯率，因此監測和預判利率的中長期走勢，對於做出資產配置比例調整的決策至關重要。

柏瑞投信投資顧問部主管帥仕偉表示，在利率上行或下行的環境中，股債資產的表現大不相同，採用柏瑞利率對策多重資產策略，可以突破一般資產配置盲點，因為不同的資產類別對於利率變動的敏感性存在高低差異性，而在建構投資組合時導入「利率敏感度分析」，根據利率中長期趨勢的看法，即時優化多重資產的投組，便能將投資視野從平面進化成3D立體，藉以分散利率升降變化的風險。

柏瑞投信指出，歷史上美國10年期公債殖利率多在Fed暫停升息前2-3個月即先見頂，且長線來看美國經濟仍有陷入衰退的可能，推測美國10年期公債殖利率此波峰值已過。在公債殖利率墊高下，債券型資產更具吸引力。另方面，若升息循環如預期逐步進入尾聲，股市也將醞釀轉機，建議股債配置上有攻有守才能跟隨利率前行，提早掌握市場反轉漲升契機，但仍須留意市場仍有波動風險。