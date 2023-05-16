林書豪14日在比賽中遭到對手肘擊倒地，出現輕微腦震盪，經過兩天休息，他在16日出席和法國軍靴品牌PALLADIUM聯名活動，表示身體很好，請大家不用擔心。
林書豪表示，現在頭不痛了，明天會再去醫院檢查，預計休息一、兩周之後，應該可以恢復正常訓練、打球、運動。
林書豪也提到，自己這次和軍靴品牌合作的一個口號是「WE CREATE MIRACLE」，跟自己的人生經歷，還有來到鋼鐵人之後球隊戰績提升等奇蹟，都是很棒的故事，也為團隊氛圍感動，直言是他打球生涯首度感受到的全隊球員團隊至上的精神。
林書豪14日在比賽中遭到對手肘擊倒地，出現輕微腦震盪，經過兩天休息，他在16日出席和法國軍靴品牌PALLADIUM聯名活動，表示身體很好，請大家不用擔心。
林書豪表示，現在頭不痛了，明天會再去醫院檢查，預計休息一、兩周之後，應該可以恢復正常訓練、打球、運動。
林書豪也提到，自己這次和軍靴品牌合作的一個口號是「WE CREATE MIRACLE」，跟自己的人生經歷，還有來到鋼鐵人之後球隊戰績提升等奇蹟，都是很棒的故事，也為團隊氛圍感動，直言是他打球生涯首度感受到的全隊球員團隊至上的精神。
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