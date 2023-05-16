誰說當媽媽之後，就必須放棄職涯、放棄追夢？鄭育淨民國99年進入信義房屋擔任分店秘書，時間長達將近10年，卻在成為二寶媽之後，毅然決然轉換跑道。原來，她在擔任秘書時期，就對房市行情很有興趣，每次在分店協助接待客戶，應對進退也屢獲好評，因此，在獲得家人、公司全力支援下，決定轉戰到業務第一線，為自己的夢想打拚。

目前在信義房屋新莊中原店任職的鄭育淨，民國99年加入信義後擔任分店秘書，期間經歷結婚、生子、育嬰留停，沒想到，已是二寶媽的她，109年卻選擇轉換跑道，到第一線當房仲！她透露，自己對房市、社區行情很感興趣，以前在分店當秘書就常常會注意同事間的交談、留意附近社區行情，也去進修不動產經紀人證照的課程；加上分店秘書也需要協助業務同仁接待來店客戶，經常獲得客戶不錯的回饋、分店同事的鼓勵，成為她決定轉換身分的兩大關鍵。

鄭育淨說，轉換跑道時，她已經38歲，的確需要鼓起很大勇氣；但對她來說，做這個決定其實也和「當媽媽」一樣，沒有人生來就知道如何當媽媽、也不知道當媽媽會經歷什麼酸甜苦辣，唯有去做、去嘗試，才能了解箇中滋味。

在信義房屋，因為對新人培育相當扎實，鄭育淨從新人時期就經常參與實體、線上課程，尤其稅法、代書流程等實務面的內容，令她能夠快速強化專業；此外，店長、分店同仁也都不吝手心向下和她分享注意事項，例如曾有位客戶透過她買到房子，卻在裝潢時才發現屋況問題，身為新人的鄭育淨十分慌張，所幸店長密切和她討論，最後順利找到廠商解決問題，客戶也滿意地入住至今。

在丈夫、公司的支持下，鄭育淨踏入房仲領域已經滿4年，越做越有成就感，「我最開心的事情，就是能夠獲得客戶信任！」鄭育淨笑說，信義房屋長期推動社區服務，藉由到社區辦活動、認識住戶、協助大小事宜，許多社區媽媽甚至會開玩笑說「育淨就是社區的女兒、媳婦，認真負責，有事都跑第一！」也因此經常被客戶指名，協助買賣房屋。

身為二寶媽，又從穩定的祕書工作轉職，如何兼顧家庭與工作？鄭育淨說，從事業務工作，服務客人的時間佔據了日常大多的時間，家庭上，丈夫的支持是最大關鍵，因為有先生後援，讓她能以客戶為優先，她為了陪伴孩子，也會盡量趕在孩子睡前到家，唸故事書或是陪孩子入睡；平日的例休，則會接送孩子上學、烹煮晚餐等候家人一起享用。

鄭育淨更透露在信義房屋的三大優點，讓她兼顧家庭更無後顧之憂。例如信義房屋全台直營，即使是房仲業務人員，每年三節仍能「休好休滿」，可以陪家人度過佳節；公司另補助生育第二胎的同仁津貼12萬元，是一筆「相當有感」的金額；彈性的「信福幣」制度，開放員工自行選擇每年至多1.5萬元台幣的補助項目，對家有子女的員工來說，就可以直接補貼學費支出。

鄭育淨認為，無論在那個崗位，只要努力付出，都能成為生命中的養分，即使是一名媽媽，也能夠勇敢追夢，而這樣的過程，對身邊的人其實也是一種正能量，「放手去做、自己要先能開心，就會影響到身邊的人，看到妳的努力，也會越來越支持妳！」