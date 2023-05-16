一名女網友分享，在衣服上發現了14顆已孵化的蟲卵，讓她從頭到腳起雞皮疙瘩，忍不住飆出髒話，直呼這是什麼鬼東西，引起網友討論，不少內行一看就給出答案說「這是荔枝椿象的蛋！」

一名女網友昨在臉書社團《爆廢公社》上分享一張圖片，從照片中可見，衣服上有14顆白色小小的半圓形，乍看之下很像是蟲卵，讓人忍不住冒雞皮疙瘩，原PO也崩潰喊說「這是什麼鬼東西？放棄這件衣服了！」

貼文引起網友討論，「都是半圓形，不管是什麼都已經出生了」、「扶養權就落在妳身上了」、「頭皮直接麻掉」、「真的14顆耶！可怕」、「不知道是什麼，但看起來莫名的噁心」、「要準備辦滿月酒了」。

也有內行網友解答說，這是荔枝椿象的蛋，「這是荔枝椿象的蛋，是害蟲！成蟲最愛在龍眼或荔枝樹上，要小心噴液有腐蝕性，有案例噴到眼睛瞎掉的」、「荔枝椿象的蛋，一次都生14顆，這已經破蛋而出了，我家超多」、「荔枝椿象的蛋，但這已經在你衣櫃內出生了」、「荔枝椿象的蛋蛋，超黏的黏在衣服上，恭喜寶寶已出生」。

根據農委會官網資料，荔枝椿象是一種害蟲，特別喜歡無患子科植物，包括荔枝、龍眼或欒樹等。呼籲民眾看到荔枝椿象以後，不要直接用手抓蟲，因為荔枝椿象受到驚擾，會噴射出具有腐蝕性的臭液自我防衛，如果皮膚或眼睛被噴到，可能會出現如灼傷般的潰爛或過敏症狀，十分疼痛。