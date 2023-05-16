板橋環漢路大貨車違規左轉 機車衝車底騎士卡在車側

今（16）日上午9時許新北市板橋區環漢路四段往樹林方向，36歲黃姓男子駕駛營大貨車沿環漢路四段違規跨越雙黃線，左轉往工地內行駛，對向24歲蔡姓男子騎機車直接衝撞大貨車右側，騎士因安全帽卡在車側鐵架，人並未被捲入車底，命大逃過死劫。

蔡男因全罩式安全帽卡在車架，故連帽帶人掛在大貨車右側，旁人見狀急忙上前扳開車架，協助蔡男脫困，蔡男意識清楚，全身多處擦挫傷，隨即被送往醫院救治，所幸檢查後並未骨折或內出血，無生命危險。

轄區板橋警分局獲報後，隨即派員到場調查事故原因，並釐清肇事責任。