海巡署爆發安檢所集體貪瀆放行走私離譜案件。北部分署第二岸巡隊基隆八斗子漁港安檢所陳姓中尉，涉嫌夥同2名士官與走私魚貨業者勾結，載運石斑與白帶魚等漁獲從八斗子漁港走私到大陸，基隆地檢署今天偵結，依違反貪汙治罪條例等罪嫌起訴4人。

據了解，檢廉今年2月間獲報，八斗子漁港有黃姓業者私運魚貨出口到大陸，疑似有海巡人員放水，於是派員長期蒐證，發現陳姓中尉與漁獲業者往來密切，於是進行跟監蒐證。查出陳姓中尉從南部查緝隊調往八斗子後，與湯姓上士與陳姓上兵組成查緝小隊負責漁船安檢。

但是陳員竟膽大妄為，透過人對外放話給業者，詢問有是否有人要運漁獲到大陸，黃男收風聲後，雙方在碼頭談妥以每趟3萬元代價放水。總計9度共同收受賄賂，放水讓黃男私運白帶魚出港。甚至在地6次以後，提高價碼以每趟5萬放行。

陳員他事後再將賄款分給湯、陳兩名下屬。檢廉偵辦後，先拘提陳員等三人，再逮捕黃姓業者。查出陳員等人共收賄43萬元，其中陳拿了33萬4000元，湯姓士官6萬4000元，陳姓士官3萬2000元。基隆地檢署今天偵結起訴，依貪汙治罪條例將4人提起公訴。