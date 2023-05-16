民間廠商在苗栗縣竹南鎮龍鳳漁港外海建置完成的風電場。（謝明俊攝）

民間廠商在苗栗縣後龍鎮外埔漁港外海建置完成風電場，總統蔡英文16日上午參加啟用儀式。（謝明俊攝）

民間廠商在苗栗縣後龍鎮外埔漁港外海建置完成風電場，總統蔡英文等16日上午參加啟用儀式。（謝明俊攝）

民間廠商在苗栗縣後龍鎮外埔漁港外海建置完成風電場，總統蔡英文等16日上午參加啟用儀式。（謝明俊攝）

民間廠商在苗栗縣後龍鎮外埔漁港外海建置完成風電場，總統蔡英文等16日上午參加啟用儀式，與苗栗縣長鍾東錦等在地政界人士合影。（謝明俊攝）

苗栗縣後龍鎮外埔漁港外海，繼竹南鎮龍鳳漁港外海之後，苗栗縣第2座外商投資開發的風電場，竹南鎮與後龍鎮的風電場同屬海能風電公司所投資經營，，其中後龍外埔外海的風電場共有47座風電機，總裝置容量的376MW，目前已全部完工並於今3月併聯至台電電網開始供電。16日上午舉行啟用儀式，總統蔡英文特別到場祝賀風電啟用，並將持續發展綠電。

苗栗縣海域離岸風電場是由國內民間廠商從2016年開始規畫建置，並先後向政府標下竹南鎮龍鳳漁港及後龍鎮外埔漁港外海風場，並引進外商資金及技術，於今年1月間完成全部47只風機安裝作業，並於2023年3月完成與台電電網併聯作業開始供電，總裝置容量為376MW，每年所產生電力可提供38萬戶家庭使用。

16日海能風電公司舉行啟用儀式，邀請總統蔡英文、經濟部長王美花，前行政院副院長沈容津到場觀禮，在地的苗栗縣長鍾東錦、前縣長徐耀昌、苗栗縣議長李文斌及多名竹南鎮及後龍鎮縣議員都獲邀出席。

王美花致詞時一起頭就大開蔡英文的玩笑，「自從蔡英文一宣誓要做各項建設，經濟部和能源局就開啟了悲慘的日子了」！她說，要蓋離岸風場需要很多的配套，除了風場的專業知識之外，還要有基礎建設，以及和供應鍊結合，還有金融財務的問題，經濟部投入非常多的心力，協助廠商完成各項工作。

王美花透露，上周她抽空偷偷地去看了47座的風電機，發電時間比財務預估的還要好，她當場告訴海能風電的3個大股東鐵定能賺錢，做離岸風電是個大投資，也是大風險，經濟部在這次與風電業者合作學習許多，成長不只10倍，台灣要跟國際競爭，所使用的電力被要求愈來愈多的再生能源，也是提高台灣的國際競爭力，所以我們要將風場一個一個完成，合法地圖利廠商，這個產業才能發展下去，如果用傳統的方式，這一定走不下去，這個過程也是衝撞很多的既有規範及挑戰，我們試中從中找出可行的路，來解決大家的問題。

蔡英文表示，全國最大的海能風場正式啟用，她首先要感謝建置風場的廠商人員。在全世界遭受疫情的侵擾下，台灣的風場在民間與政府的密切合作下完成，是非常不簡單的，不管是人員調度，或是工場管理等等，每項工作都有其困難，但各位是關關難過關關過，把複雜的難題變成具體的成果，今年將有4個風場完工，海能風場是目前最大的，讓大家共同見證，希望經濟部繼續努力。

蔡英文強調，綠電是國家發展產業的重要因素，台灣做為貿易出口國，對綠能的需求只會越來越高，包括台積電在內的25家廠商，年營業額超過5兆元新台幣，持續發展充足的綠電，對維持台灣產業發展是非常重要的，並證明綠電在台灣的發展，是非常穩健的，發展再生能源是台灣過去幾年來的重要目標，再生能源將使我國電力調度能力更有效率。