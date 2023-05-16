5月15日為聯合國訂定的「國際家庭日」呼籲世界各國關注家庭的重要性與需求，台灣房屋集團重視同仁家庭生活，多年前就與歐洲國家同步，推出「台灣房屋家庭日」，讓集團員工每月可享有兩個半天的特別充電日，一年增加了24個半天假，就是希望鼓勵同仁，工作與生活取得平衡，多多增進家庭時光，打造幸福家園！

台灣房屋不僅品牌好感度高，更連續多年獲得全台幸福企業大獎肯定，長期關心員工身心健康，常不定期舉辦一日遊自強活動，包括安排至集團成立的漣漪公益書屋，面湖觀景，接近大自然，大口森呼吸，讓同仁們能暫時放下工作，紓緩工作辛勞。前兩年疫情爆發初期，集團超前部署，提供的全員普篩、有薪疫苗接種假、疫苗注射津貼一萬元、防疫保險等福利，更優於勞基法，提供有薪「防疫隔離假」及「防疫照顧假」，讓員工全心安養自身及家人健康，不僅成為業界話題，更讓員工與眷屬真正幸福有感。

台灣房屋集團總裁彭培業表示，「員工就是企業最大的資產，有幸福的家庭生活才有穩定的工作品質，我們不僅致力為同仁打造一個幸福職場，更要將企業服務價值無限發揮，幸福的社會，來自於幸福的家庭，無論工作或家庭，我們都努力讓同仁擁有最好、最優質的職場環境與心靈庇護，致力讓同仁能樂在工作，並享有安樂、健康、充實的生活品質！