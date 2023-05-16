日本草莓多次檢出農藥殘留不符規定，遭邊境攔截。食藥署今天公布，又有1批日本草莓違規，共180公斤依規定退運或銷毀，沒有流入市面；過去半年日本草莓累計25批不合格。

衛生福利部食品藥物管理署今天公布最新邊境檢驗不合格名單，共有22項檢驗不合格產品，如義大利乾燥牛肝菌菇、越南椰蓉等，被檢出農藥超標或其他不合格的狀況，全數遭退運或銷毀。

尚農實業有限公司從日本進口的「草莓（FRESH STRAWBERRY）」檢出殘留農藥賽安勃0.14 ppm，共1批、180公斤依規定退運或銷毀。

衛福部食藥署副署長林金富接受媒體聯訪表示，賽安勃是常見的殺蟲劑，國內目前僅可用於瓜果類、茶、櫻桃、蘋果等，未開放使用於草莓，因此依規定不得檢出。

日本草莓過去6個月來已驗出25批農藥殘留違規，日方正向台灣申請開放克凡派、氟尼胺2款農藥用於草莓的殘留量。林金富表示，依法受理，請農委會評估完送審資料進入審議階段，至於何時預告沒有時間表。

另外，松井生技開發食品有限公司從中國「辣椒粉 B（CHILLI POWDER B）」檢出含非法定著色劑蘇丹色素三號。林金富表示，這屬於不得於食品中檢出的品項，案內1000公斤全數予以退運或銷毀。（編輯：李亨山）1120516