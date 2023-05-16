街口投信表示，石油輸出國組織（OPEC）公布每月原油市場報告，維持2023年全球經濟成長率（GDP）2.6％、用油需求230萬桶／日的預測數據；沙烏地阿拉伯於5月起每日減產100萬桶；在預期OPEC+持續減產與美國補充戰略石油儲備（SPR）的背景下，預期油價下檔空間有限。

街口投信分析，5月10日的消費者物價指數年增率（CPI）為4.9％，創下2021年4月以來最低，略低於市場預期的5％，顯示通膨壓力趨緩，但未達到美國聯準會（FED）的2％目標。

而最新的上周初領失業金人數26.4萬人，比預期增加2.2萬人。此數據為2022年以來的新高，但尚未達到27萬～30萬的人數，顯示就業市場仍在健康階段，符合聯準會對抗通膨同時保持經濟穩定的目標。

街口投信指出，過去12個月來，美國與全球控制通膨的關鍵因素之一為美國釋出戰略儲油，而美國參議院與眾議院能源委員會的兩名共和黨委員，要求國會監督拜登政府對戰略石油儲備SPR的管理計畫，並指責拜登政府於2022年出售2.5億桶戰略石油儲備的政策，破壞了美國的能源安全。能源部長Jennifer Granholm則表示，在國會授權後，可能於今年晚些時候開始購買以補充SPR。