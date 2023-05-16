大陸實境秀節目《乘風2023》開播後話題不斷，最近表演播出後，國民天后徐懷鈺陷入遭質疑不敬業，而Ella則是表現相當亮眼，與其他姐姐組團大跳《叮叮噹當》，可愛甜美風格融化粉絲的心，其後，Ella也高興曬出舞台照並配文：「組團22年還沒這麼女過」，掀起論戰。

Ella在《乘風2023》選擇越南神曲《叮叮噹噹》，只見各姊姊在舞台上扭腰擺臀，展現超甜美氣場，而Ella更是站在C位，耍著一頭長髮，對著鏡頭放電，大秀超長美腿，又甜又辣秒殺粉絲的心。而Ella本人也相當滿意這次表演造型，只見她在社群平台上曬出9張側拍照，並寫下：「《叮叮噹當》甜死我了，組團22年還沒這麼女過，一起叮叮噹當，一起甜起來。」

豈料「沒這麼女過」這句話被部分網友認為這是性別刻板印象，掀起大量討論。事後，Ella雖然沒有正面回應，但她還是悄悄改了貼文內容，把「女過」改成「甜過」，也因為這樣「Ella改文案」關鍵字爬上熱搜，許多網友肯定Ella作法並為她緩頰：「我不覺得這是沒事找事，很多觀念的進步就是得一步步糾正一步一步推廣開來。」、「我覺得她只是表達了自己的意思，並沒有貶低女性的意思」、「她出道就假小子風，確實不是女風」、「女不是形容詞，男也不是」、「為什麼人家現在說自己的形象改變還要來管啊？」