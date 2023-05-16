Shohei Ohtani knew he got all of this one.



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天使隊9比5戰勝金鶯，先發投手大谷翔平只被敲4支安打，但其中3支是全壘打，讓他7局丟掉5分。不過大谷是當今唯一有能力自己追分的投手，他第4局炸裂1發飛越觀眾席的特大號3分彈，摘下個人第5個勝投。總教練內文（Phil Nevin）說：「我想他那次揮棒帶著一點怒氣，這真是令人讚嘆的夜晚，令人激賞。」

激怒大谷的後果很嚴重，他3局下半被敲了兩分彈，4局上就回敬更猛的一擊，那球轟了456呎，金鶯主場右外野圍牆只有367呎，足以飛到街上去了（被護欄擋下）。總教練內文表示，大谷如果上壘就會消耗更多體力，最好是全壘打可以讓他慢慢跑。「他有時候跑壘衝刺會疲勞，我知道他丟了5分，但這是令人佩服的表現，對方沒有多少人上壘，壓低了傷害。」

1964年，洋基史陶德邁爾（Mel Stottlemyre）以先發投手身分締造單場5度安全上壘的紀錄。大谷此戰則是6度上壘（5度安全上壘），包括4支安打、1次四壞保送、1次內滾，其中還跑出了三壘打，差1支二壘打就締造「完全打擊」。

大谷對此謙虛地說：「能夠締造紀錄是因為樣本數太少了，所以我並不會特別重視。今天我的開局很差，失掉一些分數，那是我在乎的部分。」金鶯總教練海德（Brandon Hyde）說：「（大谷）他是個很特別的人物，我想我們不會再看到這種在投手丘和打擊區都如此厲害的人。」