因應台商回台及地方產業設廠用地需求，經濟部工業局核定在高雄市岡山區設置北高雄產業園區，預計2026年底完成整體園區開發，並將25.82公頃產業用地劃分4區，由南向北逐一開發，5月19日舉行招商說明會，介紹整體園區及申租方式，以引進「低碳、低污染、就業機會高」產業為主軸。

因應台商回台設廠需求，北高雄產業園區19日舉行招商說明會。（高雄市經發局）

高雄市經發局長廖泰翔表示，高雄扣件、金屬等重點產業在北高雄形成完整聚落，周邊產業用地漸趨飽和，工業局開發的北高雄產業園區總面積42.87公頃，產業用地25.82公頃，只租不售。

最南端第一區6.53公頃土地已於5月5日公告申租，提供金屬製品、電子零組件及機械設備製造等廠商進駐空間，解決產業用地需求，並引進「低碳、低污染、就業機會高」產業為主軸，兼顧環保與經濟發展。

高市經發局補充，北高雄產業園區距國道 1 號高科交流道、岡山交流道均為15分鐘車程，西側臨近省道臺19甲線交通便利，並規劃綠地、公園、生態滯洪池等公共設施，預計2026年底完成整體園區開發。園區公告申租2年內凡符合台商回流方案之廠商享有優先承租權。