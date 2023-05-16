基隆市政府將自今年夏季起，舉辦一系列浪漫的婚戀活動，包括了單身聯誼活動、求婚大作戰影片募集活動，以及聯合婚禮等活動，不僅希望為基隆的單身提供拓展社交圈機會，也希望讓基隆能與浪漫婚戀畫上等號。

基隆市綜發處長兼市府發言人林麗蟬表示，基隆市長謝國樑一直倡議要將基隆打造成亞洲最有愛城市，除了行人友善外，也希望讓基隆成為家庭幸福的城市。透過這次的系列活動，更期待基隆能夠成為單身男女的婚戀聖地，在這裡找到最愛。

基隆市民政處長張淵翔表示，基隆市政府集結了基隆市的企業與社團在單身聯誼、婚戀相關業務的力量，創造基隆成為亞洲最有愛城市。也希望基隆市單身，年滿25歲，或是在基隆市工作，都歡迎報名這一系列活動。

單身聯誼活動將於7月2日和7月15日舉行，免費提供給基隆市民，每場活動各有男女30位名額。活動內容包括拜訪慶安宮祈求好姻緣以及以電影為主題的交流分享；也藉此活動，帶領市民朋友探索基隆的美好風景，讓參加者一起騎自行車欣賞深澳鐵道風光，並品嘗當地的海鮮美食。為基隆的單身朋友們提供一個認識新朋友、拓展社交圈的機會，並期望基隆成為最適合婚戀的城市。

基隆港東3東4旅客服務中心（叁肆行）也將於5月20日起至8月31日止，舉辦「浪漫一夏•求婚大作戰」求婚影片大募集活動。為期4個月，總獎金高達20萬元！

此外，大壯觀鵲橋工作坊則於6月8日至6月15日邀請單身男女共同製作嘉年華道具服裝，並於9月16日基隆海洋老鷹嘉年華一起上街遊行，預計能為基隆港邊帶起一股浪漫風潮。

基隆市政府表示，今年的婚戀活動更加碼推出速配獎及結婚好禮。單身聯誼活動的參加者，皆有機會得到委託行舉辦的「基遇良緣」共10個免費活動名額；聯合婚禮則有基隆十大伴手禮泉利米香提供的手工米香精緻伴手禮。且若有民眾能一口氣參加「單身聯誼活動」、「求婚大作戰」與「聯合婚禮」，前三組每組皆能獲得8800元禮金。

兩場單身聯誼活動16日起開放報名，皆採取網路報名方式，報名網址（https://www.unijoys.com.tw/情定基隆戀夏物語）想要參與的民眾趕緊把握機會，相關資訊可至基隆市政府民政處網站查詢。