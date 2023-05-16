美國官員今天說，總統拜登本週在日本出席七大工業國集團（G7）峰會時，將展現各國領袖在因應中國方面團結一致的價值觀，同時認可各國獨立處理與北京的關係。

路透社報導，這名不願具名的高階官員表示，拜登此行將彰顯華府既可支持烏克蘭，也能和印太地區維持前所未有的接觸程度。

19日揭幕的3天峰會結束後，拜登將短暫停留巴布亞紐幾內亞，接著前往澳洲參加四方安全對話（Quad）。

記者詢問，G7領袖是否能在應對中國方面團結一致時，這位官員說：「G7雖是共識導向的集團，但東道主在設定議題上還是扮演重要角色。日本非常關切顯而易見的經濟安全問題，包括針對中國。」

「我認為你們可以預期，G7領袖將明確表達我們在基於共同價值的共同作法上團結一致，各個G7國家也會自行處理與中國的關係，但大家都會依循引導我們所有關係的原則。」

這名官員說，本屆在廣島舉行的G7峰會是有「比較複雜的問題」，但美國非常樂觀。