董事長林榮錦順表示，取得烏克蘭藥證的意義及價值並不單只是進入一個國家的藥品市場，而是為LT1001奠定進入中亞與東歐市場的基礎。另，韓國及約旦等地之藥證申請也在加速進行中。

順藥聚焦於中樞神經及癌症等治療領域之大、小分子新藥，目前旗下產品包括已獲台灣、新加坡、泰國與馬來西亞核准上市的長效止痛針劑納疼解R、以及在臨床二期治療急性缺血腦中風 新成份藥LT3001、還有外泌體等專案。

順天醫藥生技指出，LT1001是全球首創一周長效止痛針劑，其特色為長效、安全及使用便利，相較於傳統鴉片類藥物更具有不易成癮之優勢，擁有獨特市場定位，有機會滿足尚未被滿足的醫療需求。

Darnitsa藥廠成立於1932年目前在烏克蘭藥物市場居主導地位，銷售量位居烏克蘭境內前三名，佔全國出售藥品總量的16％。Darnitsa有藥品製造能力， 目前製造超過280種藥品，出口至16個國家（包括：立陶宛、白俄羅斯、摩爾多瓦、喬治亞、亞美尼亞、阿塞拜疆、伊拉克、土庫曼斯坦、阿富汗、烏茲別 克、哈薩克、吉爾吉斯坦、塔吉克斯坦、波蘭、葉門、蒙古），並持有超過240張海外藥證。