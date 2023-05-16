邦睿生技產品在美國FDA、歐盟CE及台灣TFDA取證完成，並持續進行其他國家取證佈局，全球超過50個國家上市銷售；前四月營收入年增48.56％。

邦睿生技指出，公司開發出全世界最小型的全自動精子品質分析檢測儀運用標準化檢測流程來滿足精子常規檢測（濃度、活動力、型態、酸鹼值）；進階的「精子DNA碎片檢測試劑組」檢測精子DNA碎片率應用於正確精準判讀男性生育指標。去年推出廣受好評的「精子優選器」可精挑細選出受試者的優質精子，大幅提升人工輔助生育（ART）人工受孕的成功率。

邦睿生技強調，創立之初就將該發明融入自有品牌LensHooke「X1PRO/X12PRO精子品質分析檢測儀」，顛覆當今多數透過人工鏡檢的醫療檢驗手法，運用微型化高畫素自動對焦顯微鏡頭、高度整合硬體平台及AI人工智慧演算法等之AI全自動的顯微檢測分析技術，讓檢驗程序、人力及時間皆大幅縮短，透過AI判讀將分析手法自動化、標準化可避免由人工判讀的差異性影響最終檢驗數據。

此一創新產品帶給醫檢人員全新的使用感受，免去了諸多人工鏡檢程序，儀器操作簡單快速、全程3步驟只需2~5分鐘便可準確產出精子常規檢測的各項數據。隨著全球解封促使各地經濟及醫療活動回歸正常，將積極參展及舉辦行銷活動，提振營運動能。