IU、Hanni帶逛首爾，GUCCI早春大秀影片喜見KAI。（GUCCI YOUTUBE頻道）

時尚品牌Gucci將於今（16）日台灣時間晚上七點，於首爾景福宮發布2024早春系列時裝秀，而韓國代言人們如IU、申敏兒、女團NewJeans的成員Hanni以及日前剛入伍的EXO成員KAI，搶先釋出宣傳預告，場景從仁川機場、漢江大橋、明洞漸漸帶到景福宮，一步步帶領觀者前往2024早春系列大秀現場。

Gucci此次為向南韓文化遺產致敬，故將景福宮選做秀場，整場大秀將於景福宮正殿「勤政殿」前方舉行，並於去年起品牌便與韓國文化財廳達成協議，雙方將展開為期三年的合作，以保存、修復景福宮。此宮殿為朝鮮王朝最重的皇室宮殿，同時也是南韓科學、文化、建築以及藝術的發展中心。

GUCCI全球總裁暨首席執行長Marco Bizzarri提到，GUCCI於1998年在首爾開設第一家旗艦店，如今迎來25周年故選在最具文化歷史意義的場所「景福宮」進行2024早春大秀，「雖然佛羅倫斯與首爾、義大利與韓國，是地圖上相隔遙遠的兩端，卻有著創造奇蹟的相似歷程。」