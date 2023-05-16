世界最大的雞肉出口國巴西，國內首次出現高致病性禽流感病毒。巴西農業和畜牧業部於當地時間15日證實，在2隻從東南部聖埃斯皮里圖州（Espirito Santo）海岸遷徙的野鳥身上，發現H5N1亞型禽流感病毒。

在發現禽流感病例後，巴西農牧業部長法瓦羅（Carlos Favaro）宣布該國進入對禽流感緊急警戒狀態。法瓦羅表示，農牧業部將調查病例的來源和傳播管道，並根據調查結果採取更多的預防措施。

禽流感病毒可導致飛禽類集體死亡，對農業造成巨大損失。不過，巴西動物蛋白協會（ABPA）援引世界動物衛生組織（WOAH）的意見稱，該國目前的雞肉出口應該不會受到干擾，因為該禽流感病例是在候鳥中發現，而且巴西家禽買家不太可能禁止進口，當地供應也應該會保持不變。

ABPA還特別強調，此次被發現受到禽流感病毒感染的野生鳥類，不屬於巴西肉類工業加工體系的一部分，該病例不影響該國生產的家禽和蛋類產品的食用安全。

由於全球多國暴發禽流感，巴西的雞肉出口去年增長了近3成，達到97億6千萬美元，填補了受禽流感影響的其他生產國留下的全球供應缺口。如果禽流感病毒在巴西的商業家禽群中傳播，該國國內，甚至全球的雞肉價格恐會上漲。