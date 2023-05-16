離奇！新北市府女主任騎單車行經新北大橋 突墜落橋下身亡 14:292023/05/16 中時 黃敬文 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市三重14日發生一起墜橋事件，52歲王姓女子騎單車經過新北大橋的單車道時，疑似因為不明原因墜落橋下，當場失去生命徵象。(黃敬文翻攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市三重14日發生一起墜橋事件，52歲王姓女子騎單車經過新北大橋的單車道時，疑似因為不明原因墜落橋下，重摔到橋下的水泥地上，當場失去生命徵象，緊急送醫急救後仍不治身亡；據悉死者為新北市府的公務人員，而警方也排除外力介入。 據了解，14日上午10時許，有民眾報案稱目睹女子從橋上墜下，警消趕抵現場後發現對方已倒在橋下泥土地上，當場無生命徵象，緊急送醫急救後仍在11時54分傷重不治。 死者為新北市府某局處主任，警方初步排除外力介入，詳細事故原因仍有待警方釐清。 #新北市府 #女主任 #墜落橋下 #新北大橋 #意外 也許您會感興趣 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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