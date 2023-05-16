新北市三重14日發生一起墜橋事件，52歲王姓女子騎單車經過新北大橋的單車道時，疑似因為不明原因墜落橋下，重摔到橋下的水泥地上，當場失去生命徵象，緊急送醫急救後仍不治身亡；據悉死者為新北市府的公務人員，而警方也排除外力介入。

據了解，14日上午10時許，有民眾報案稱目睹女子從橋上墜下，警消趕抵現場後發現對方已倒在橋下泥土地上，當場無生命徵象，緊急送醫急救後仍在11時54分傷重不治。

死者為新北市府某局處主任，警方初步排除外力介入，詳細事故原因仍有待警方釐清。