根據110年衛生福利部國人十大死因統計資料顯示，心臟疾病為國人第二大死因，其中心肌梗塞更是造成猝死的主因。典型的心肌梗塞症狀為胸痛，但可怕的是，如果不幸發作時是非典型症狀，常常會錯過黃金治療期。牙醫師范綱信表示，如果出現突發性牙痛，且沒有顯著的疼痛位置，就要警覺可能是「心源性牙痛」，建議盡快進行全身健康檢查。

牙醫師范綱信日前在其個人臉書粉絲頁發文，指出已故藝人艾成的弟弟突發心肌梗塞，剛過40歲就猝逝，據悉艾翔在心肌梗塞發作前，曾出現牙齒不適問題。范綱信進一步說明，這其實就是典型「心源性牙痛」徵兆，當口腔突如疼痛時千萬不要輕忽，通常都跟全身系統性問題脫不了關係。

至於心源性牙痛該怎麼自我覺察？范綱信提出以下2種方式評估：

1、 牙痛狀況突發，且疼痛感強烈

范綱信表示，臨床口腔疾病通常都有一定的進程，齲齒、牙周病初期不會有明顯的不適，隨著細菌持續侵蝕，患者的不適感會從輕微到嚴重，若出現「異常且強烈的牙痛」，就要留意是否是心臟異常的警訊。

2、 沒有顯著的疼痛位置

若口腔不適純屬牙科疾病，通常會有一定的範圍和位置，像是單顆牙齲齒，患者會在咀嚼時感覺單顆牙齒痠痛；敏感性牙齒則會在刺激性食物入口時感覺牙齒酸軟。但當口腔出現很痛卻又無法具體描述的狀況，就有可能是神經系統傳導，將疼痛感轉移到口腔造成。

范綱信說明，少數患者也會出現整體口腔不舒服，伴隨著併發疼痛，例如：口肌群痠痛、三叉神經痛或是頭痛，需要留意很可能致病源並非來自口腔問題。

牙醫師范綱信表示，若發生上述類似這2種狀況時，除了可以先尋求牙醫師協助評估，他也建議進行全身健康檢查，持續追蹤各種身體指數。