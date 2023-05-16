本土個流行傳染病均上升，包括流感、腸病毒均持續上升。疾病管制署今天公布，本土流感新增重症14例、2死，分別為未滿十歲幼童和七十歲以上長者，其中幼兒為本季首例兒童流感死亡病例，為H1N1流感併發腦炎、未接種流感疫苗，從出現症狀到死亡只有3天。流感就感人次持續上升，至今累計169例重症病例24例死亡。與上一次兒童死亡個案為2020年2月，已經相隔3年。

疾管署表示，上周新增14例流感併發重症病例(11例A型H1N1、3例A型H3N2)，年齡介於未滿10歲至90多歲，均未接種本季流感疫苗。死亡則新增2例，均未接種本季流感疫苗，均感染A型H1N1。疾管署統計，上週門急診類流感就診人次達67,733人次，較前一週上升5.7%，整體趨勢上升且高於2020-2021年同期；

疾管署防疫醫師林詠青表示，死亡個案其中一名為70多歲東部女性，有糖尿病、腎臟病、免疫疾病等病史，三月下旬因為肺炎泌尿道感染住院，病況一度感善，四月中旬發燒採檢確診Ａ型流感，給予抗生素抗病毒藥物治療，因為肺部狀況不好，發燒後15天併發肺炎過世。

另一名為北部男童，5月上旬發燒咳嗽流鼻水，到診所就醫服藥症狀未改善，發病後兩天活動力下降、嘔吐、腹瀉，診所就醫快篩確認感染Ａ型流感，後來出現意識改變，步態不穩，再度送急診經電腦斷層檢查，研判感染流感併發腦炎，給予抗病毒藥物治療後，住院隔天心跳停止，急救後仍無效過世，死亡原因為併發腦炎，神經性休克死亡。

林詠青呼籲，目前流感疫情持續上升，特別是併發重症高危險群，65歲以上長者、嬰幼兒，感染後併發重症死亡風險高，出現呼吸困難等重症徵召一定要儘速就醫。

疾管署統計，上週門急診類流感就診人次達67,733人次，較前一週上升5.7%，整體趨勢上升且高於2020-2021年同期；社區流行A型流感，近4週合約實驗室分離出流感病毒以A型H3N2為主，惟A型H1N1檢出增加，顯示流感等呼吸道病毒仍持續於社區活動，仍未趨緩。本流感季自去(2022)年10月1日起截至今年5月15日流感併發重症病例累計169例(98例A型H3N2、65例A型H1N1、2例A型未分型、4例B型)，年齡層以65歲以上長者為多(占46%)，87%未接種本季流感疫苗，79%具慢性病史；其中死亡24例(17例A型H3N2、6例A型H1N1、1例B型)，83%未接種本季流感疫苗，96%具慢性病史。

疾管署呼籲，流感流行期間，民眾如出現呼吸困難、急促、發紺(缺氧)等危險徵兆，請儘速就醫，以掌握治療黃金時間，尤其若是自身及親友為65歲以上長者、嬰幼兒、高風險慢性病人及孕婦等流感高危險群，應特別留意健康狀況。同時提醒醫師，如遇病人符合公費流感抗病毒藥劑用藥條件，不需流感快篩，即可開立公費藥劑，以把握用藥時機，降低重症風險。