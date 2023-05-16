警消人員順利救起黃姓男子。（警方提供）

今（16）日上午11時許新北市三峽區竹崙路發生小貨車不慎墜落山坡意外，63歲黃姓男子駕駛自小貨車欲在該處停車，疑因不熟悉當地地形，不知後方是山坡，直接倒車墜落30公尺山谷，所幸獲救後並未發現明顯傷勢。

轄區警、消獲報即派員到場救援，確認黃男位置後，架梯並使用繩索，順利將黃男救起，經檢視，黃男無明顯傷勢，無須就醫，亦無酒駕情事。