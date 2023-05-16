資深藝人方駿近日在衛視中文台《一袋女王》分享「在什麼情況下說了不得已的謊言」，他透露他在當兵前爸爸就中風，沒想到當兵一個多月，還在新訓中心的他，突然接到家裡發來的電報，上面寫著「父亡速回」，接到噩耗的方駿趕緊去向部隊長官報告，新訓中心的長官不只准了他一個禮拜的喪假，還送上好幾份的白包與輓聯，當時在台北當兵的方駿，就這樣帶著悲傷的心情搭著台北到高雄的火車，再從高雄搭巴士回到台東老家。

方駿說台東的習俗是家裡如果有長輩過世，子女從外返家時要從100公尺外跪爬進家門，他也依習俗邊哭得唏哩嘩啦，邊跪著爬進家裡，沒想到快到家前卻發現風平浪靜，宛如什麼事都沒發生，這時姊姊看到他回來，衝出來要他趕緊起來，因為爸爸還沒過世，讓方駿頓時不知道到底發生何事。

原來，家人擔心人在軍中的方駿不好請假，也怕他見不到爸爸最後一面，所以才發了爸爸過世的謊言電報，讓他可以請假回家。方駿回到新訓中心後，長官相當關心，頻問他說爸爸喪事辦得如何，怕漏餡的方駿只好回說辦得很好，還跟長官道謝。

方駿說，在新訓中心期間，每天都在祈禱爸爸千萬要撐到他下部隊，不然就不能再請假送他了，也還好爸爸半年後才過世，讓他得以向部隊請假回去真的奔喪。家人雖然說謊，但也讓方駿沒有遺憾見到爸爸最後一面，讓現場藝人直呼很有心也很高招。本集將於5月17日(三)晚上11點衛視中文台播出。