產學攜手培育未來人才，去年九月甫宣布的「宋恭源獎學金──北科大」，在歷經半年緊鑼密鼓的籌備與遴選後，今（16）日首度舉辦師生餐會交流，北科大名譽博士、光寶科技創辦人宋恭源親自與學生會面，勉勵陶冶品德，期許貢獻所學回饋社會。

「宋恭源獎學金──北科大」是北科大大學部最高額獎學金，自111學年度起，由光寶科技創辦人宋恭源每年出資近2,000萬元，支持北科大經濟弱勢及潛力深厚的優秀學生，並設「關懷導師」帶領獲獎學生組成「恭源家族」。

獲獎學生中，光電系二年級曾榆蓁以傑出成績申請到宋恭源獎學金，不僅為全系第一名，更是全校微積分競賽第一名。她在課堂上回答踴躍、舉一反三，微積分老師洪揮霖讚許：「教了二十幾年書，第一次碰到這麼積極認真的學生。」她曾擔任桃園市龜山國小科學冬令營的志工助教，將美勞課結合自然實驗，「我從小朋友身上學到不同的溝通策略，有時候用說故事的方式，他們比較容易懂。」

在恭源家族裡，她從大四學長分享的業界實習心得，得以預先思考未來實習方向並借鑑；也從導師講述的實務專案經歷中，學到解決問題的邏輯和脈絡。為了運動同時防身，她接觸巴西柔術和綜合格鬥已有一年多，將宋恭源獎學金作為今年暑假海外格鬥訓練及未來出國念書的預備基金，另以家教薪水定期定額認養家扶基金會的兒童。展望未來，她計畫輔修資工系，持續增進英文能力，朝向AI及光電感測科技跨域整合的目標邁進。

曾榆蓁的關懷導師、電子系助理教授鍾明桉表示，協助學生認識自我的本質，進而去幫助別人，是關懷導師的核心職責。近日學校舉辦的臺北技職聯盟健走，他也號召學生一起走，期待藉由恭源家族這個平台，能與學生建立長遠的陪伴關係；「在求學階段，鼓勵他們好好學習實作、手腦並用，去發展更多認識自己的觸角，未來成為更好的自己，對社會能有正面的貢獻。」

光寶科技創辦人宋恭源表示，關懷導師扮演本獎學金是否推展成功的關鍵人物，藉由這群導師熱心關懷、翻轉並引領學生積極向上，同時引導他們手心向下，培養服務他人、貢獻社會的珍貴情操。

「青年世代應兼具『科技腦、人文心』，培養同理心、洞察力，這些軟實力的累積，才是創新突破的根基。」宋恭源指出，獎學金制度先於北科大電資學院實施，能協助學生遠征南北極、攻玉山，獲取書本上得不到的寶貴經驗，在人格養成過程中涵育「器」與「識」，畢業後成為國家棟樑。

宋恭源獎學金委員會主任委員陳詠晨表示，每一位關懷導師帶領的恭源家族學生不超過5位，希望導師們大手拉小手，陪伴學生培養誠信、質樸、踏實的價值觀。近年在ESG浪潮下，喚起人們對於環境友善、永續經營的省思，本獎學金也盼擴大正能量，幫助學生從自身出發，關注身邊的弱勢族群與生活環境，取之於社會，用之於社會，形成永續、無限的正循環。

北科大校長王錫福代表（左）致贈感謝狀予光寶科技創辦人宋恭源（右）。（圖／宋恭源教育基金會提供）

活動中，北科大校長王錫福代表致贈感謝狀予光寶科技創辦人宋恭源。王錫福表示，宋創辦人為臺灣科技業「教父級」人物，見證近半世紀臺灣蛻變為科技島的歷程。本獎學金不僅創下本校大學部獎助金額最高的紀錄，同時獎學金的目的與內涵，也與近年學校推行的品德教育相契合。感謝宋創辦人優先回饋母校北科大，投注豐沛的獎學金及教育資源，希望吸引更多優秀學子投身技職體系，為產學合作培育務實人才再創典範。

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