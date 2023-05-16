高階旗艦產品方面，今年經濟環境不利於8K及OLED電視銷售，8K受限於面板和整機價格過高，市場接受度難提升，同時高通膨縮減消費者可支配所得，去年繳出出貨量年減7.4%的成績，預計今年也將是負成長。目前品牌當中只有三星電子主打8K產品，市占率約7成，其他品牌推廣意願相當低，現下8K電視市場滲透率也僅約0.2~0.3％。OLED亦同，即便今年LCD電視面板持續上漲，下半年55吋UHD OLED和LCD面板價差將從年初4.2倍收斂至3倍，但市場對於OLED電視需求展望不佳，恐難引發品牌增加OLED的出貨意願，出貨量預估年減17.2％，約558萬台。

因應今年電視面板價格走揚，3月開始小米率先在大陸調漲部分電視尺寸的零售價格，其餘品牌4月陸續跟進。5月下旬即將迎來上半年最大電商促銷活動618，預售的成效將決定品牌下半年的採購規畫，並影響電視面板價格走勢。TrendForce認為，品牌在618前調漲價格代表目前電視銷售獲利空間有限，特別是65吋（含）以下很難再出現低於去年雙11的促銷價，預期今年618電視銷售量恐難大幅成長。此外，6月因為大陸品牌備貨動能將趨緩，面板廠須嚴格控管稼動率，才能支撐電視面板價格維持上漲態勢。