林維俊指出，後疫時期之解禁與開放等措施，擴增需求而帶來商機，而在各項主要收入方面，其中交易相關收益及淨利息收入，分別較去年同期成長286.2%、4.8%。在子公司台新銀行的存、放款業務表現方面，總存款餘額成長15.3%，總放款餘額成長4%，個人信貸也有不錯的表現，較去年同期成長6.8%。在信用卡業務方面，簽帳金額與毛手續費收入分別較去年同期成長10.7%、27.3%，有效卡數已突破433萬戶，特店家數上升至16.7萬家，持續位居市場領先地位。此外，台新銀行授信資產品質維持良好，逾放比及覆蓋率分別為0.11%及覆蓋率1183.5%。

在子公司台新證券的業務表現方面，台新證第一季獲利佔金控整體8%，稅後淨利達4.3億元，年成長104.9%，主因是投資收益的回升。台新證券首季新開戶數較去年同期成長44%，新開戶數市占率也提升至第四名。子公司台新人壽的業務表現方面，第一季初年度保費（FYP)收入為36.56億元，與前一季相比較，成長幅度高達127%，遠高於整體市場的11%成長率；同時，台新人壽負債成本也持續下降，由去年同期3.98%下降至本季度3.88%。在資本結構方面，金控資本適足率133.3%，銀行資本適足率14.8%，資本結構持續穩健。

林維俊在法說會提到，本(5)月初由台新證券轉投資設立的台新期貨開業，這是國內13年來新成立的期貨公司，也是台新金控繼2021年轉投資台新人壽後，在二年內接力增加集團新成員的重要布局，除了讓金控服務平台更臻完整，滿足不同的金融服務需求。台新期貨將透過整合台新金控資源，以及法人、海外期貨等新增業務助益，台新期貨計畫在三年內將市占率衝刺至3%至5%，挹注台新金控整體獲利。

隨著數位金融蓬勃發展，子公司台新銀行運用科技、結合創新，積極發展多元線上金融服務，截至3月底止台新銀行數位存款戶以314.95萬戶居冠，也是唯一破300萬大關的金融業者。台新銀行總經理尚瑞強表示，台新銀行作為數位金融的領先者，繼今年初獲得國際知名金融雜誌Retail Banker International(RBI)七項大獎肯定，台新銀行四月更以優異的數位金融實力，榮獲「財資雜誌」（The Asset）Triple A Digital Awards 2023大獎。未來台新將持續推動金融創新發展滿足客戶需求，並力求嚴謹管控風險。

今天法說由台新金總經理林維俊、財務長賴昭吟、台新銀行總經理尚瑞強、法人金融事業總處執行長林淑真、台新人壽總經理邢益華以及台新銀行財務管理處資深副總經理周介華六人共同主持。