國道1號北上50.2公里處、桃園路段，今（16日）中午發生一起車禍事故，一輛豐田轎車疑似切換車道不慎，與賓利跑車發生碰撞，警方獲報後立即趕抵現場，所幸2名駕駛並無外傷，已送往林口長庚檢查。據了解，由於賓利造價不斐，強力撞擊下車頭嚴重毀損，粗估維修費要數百萬元，而稍早事發撞擊瞬間也曝光。

一名網友在臉書社團「爆料公社」分享事故行車紀錄器影片，只見畫面中，一輛黑色的豐田轎車行駛在右側車道，疑似欲切換車道，突然往左邊偏移，與行駛在中間車道的白色賓利發生擦撞，賓利當場失控車頭撞上護欄，又一路被豐田轎車推撞一小段才停下。

警方表示，16日中午11時21分，國道1號高架北向50.2公里處發生一起車禍，現場3車道占用高乘載車道及內側車道。警方接獲通報，立即派遣巡邏車前往，並通知交控中心、救護車及消防隊前往，現場2人無明顯外傷送林口長庚檢查，事故於12時19分排除，已恢復通車。

而知情人士透露，由於賓利造價不斐，粗估維修費要數百萬元。影片曝光後也引發熱議，網友紛紛留言表示「解鎖人生成就」、「一夜致負」、「一顆腎不知道值多少錢」、「這下要去掏心掏肺賣才賠的完了」。

1台賓利今天在五楊高發生車禍，車頭毀損，維修費粗估要數百萬元。（翻攝照片）