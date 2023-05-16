馬斯克指出，他需要更了解該公司招募情況，各部門副總裁應該每周交給他一份聘僱需求清單。

CNBC引述不具名特斯拉員工的說法，提到員工們在收到這封信後猜測公司將軟性凍結人事，或是馬斯克暗示隨著推特執行長人選拍板，他將重新聚焦在這家電動車廠上。