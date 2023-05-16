觀音愛心家園第2年發起生活物資愛心箱募集計畫，圖為2022年捐贈情形。（觀音愛心家園提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市觀音愛心家園發起生活物資愛心箱募集計畫，圖為2022年物資箱內容物示意圖。（觀音愛心家園提供／蔡明亘桃園傳真）

觀音愛心家園第2年發起生活物資愛心箱募集計畫，圖為2022年捐贈情形。（觀音愛心家園提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市觀音愛心家園提供身障人士教育、訓練與醫療等服務，受到各界善心支持，為回饋社會、幫助在地弱勢學童，近日發起沿海偏鄉生活物資愛心箱計畫，將由家園烘焙坊的身障朋友製作並組裝物資箱，親送給大園、觀音與新屋區共41間國中小列冊的中低收入戶學童，愛心箱認購即起開跑，不僅讓家園內身障朋友有工作，也可幫助清寒孩童家庭生活所需。

觀音愛心家園主任鄭紹可表示，家園在地深耕10多年，累積地方民眾信任與支持，對於家園的物資需求，感謝總有許多善心人士發揮愛心踴躍幫忙，為實踐社會公益精神，回饋社會溫暖，幫助需要的人，去年起發起桃園沿海偏鄉生活愛心箱計畫，首屆募集逾1000份，多為固定捐助家園的善心民眾參與。

鄭紹可說，愛心箱計畫今年邁入第2屆，不僅能幫助到清寒家庭學童，也讓觀音愛心家園烘焙坊的孩子們，增加學習、工作的機會，對於捐助者來說，一份愛心箱，可同時幫助到雙方。

2023沿海偏鄉生活物資愛心箱計畫認購即日起開跑，至8月31日截止，每份物資箱500元，內容物含有家園烘焙坊身障朋友親手製作的餐盒、保久乳、肉鬆、洗手乳、文具、牙刷、牙膏與麥片等，將由烘焙坊司機與身障朋友親自配送，送至大園區14間國中小、觀音區13間國中小、新屋區14間國中小，給予列冊的中低收入戶家庭孩童。

鄭紹可提到，愛心箱配送分2階段，由於畢業季將至，將於5月底到6月初先送到各區國中，9月開學後再送到各區國小，盼幫助沿海各校清寒家庭學童，此外8月19日將於觀音愛心家園辦理愛心物資箱捐助典禮，邀請民眾支持響應。