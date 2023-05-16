第34屆金曲獎入圍名單16日公布，洪佩瑜以《明室》入圍8項奪冠，而事前呼極極高的周杰倫，此次睽違6年的專輯《最偉大的作品》僅入圍年度最佳歌曲獎一項，相當可惜。評審團主席陳建騏會後受訪表示各獎項至少都討論3、4輪，包括周杰倫、韋禮安及瘦子的作品都非常棒，最終第4輪才刷掉韋禮安及瘦子，至於女歌手遺珠鄧紫棋、陳珊妮及安溥則在第3輪討論中敗北。

至於周杰倫只有入圍一項，陳建騏表示：「各個獎項都會考慮非常多因素，比賽本來就不是完全盡人意的結果，專輯一直在討論裡面有，傳唱度、生活陪伴非常足夠。」對於瘦子、韋禮安在最後一輪輸給其他入圍者，陳建騏分析：「韋禮安的歌唱技術是絕對受肯定，但他現在音樂的樣貌，評審抓不到他的面向，而瘦子在嘻哈類的報名滿多的，同類歌手中像是熱狗或是熊仔，都脫穎而出，所以他在有限的名額中就沒有入圍。」

今年金曲獎共314家報名單位，1667張專輯、2萬4604件作品報名參賽，創下歷年最高的紀錄。評審團主席陳建騏致詞表示：「很榮幸為金曲獎服務，流行音樂是生活中的文化與藝術，陪伴我們在任何時刻撫慰我們的心，因此要選出高製作水準、具備完整概念及演唱的作品，可以向全世界甚至外星人介紹華語地區的音樂。」透露昨耗時13小時跟各地華語工作者討論出「今天令我們驕傲的（入圍）名單」。

文化部長史哲表示，疫後的金曲獎迎來了作品大爆發，今年也適逢《文化創意產業發展法》修法的時刻，影視音產業將正式納入「國家戰略重點文創產業」，這幾個字看似簡單，卻是政府及民間共同努力多年的時間才能走到這一步，相信「接下來將會是台灣內容（T-content）最豐收的時刻，而金曲獎一定會成為最重要的T-music」。