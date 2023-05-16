中國大陸4月消費、工業及固投增速均差於預期，市場分析指出在去年的低基數效應下，當月各項數據的按年增長速度比較明顯，而實際上表現仍然疲弱，加上青年失業率再刷次新歷史最高位，反映出經濟內生動力仍待加強。宏觀政策需求加力，特別是對青年就業的政策支持。

中泰證券首席分析師楊暢指出，基數擾動一定程度上推升了按年增速，如果觀察按月表現，均出現邊際放緩的特點，4月邊際放緩很難完全用季節性解釋。其中，投資對經濟的拉動作用有所放緩，從大類來看，地產、製造業、基建投資增速均延續放緩跡象。考慮到去年5月基數走高，未來按年增速可能存在壓力。

同時，青年失業率較上月進一步抬升，考慮到6至7月畢業季有可能會加劇青年人群就業壓力，當前總量政策仍需加大對青年人群就業工作的側重。

保銀資本管理公司總裁兼首席經濟學家張智威分析，當月經濟數據單純看數字增幅頗高，但這主要是受去年低基數影響。青年失業率突破20％，令人擔憂。一些市場人士呼籲出台更多支持措施，如發放消費券以提振內需，但北京看起來不想那麼做。今年官方經濟增速目標偏低，為北京採取觀望立場留下空間。

華創證券投資顧問部總經理屈慶表示，工業是實際值，且比預期差很多，如果看兩年平均數據更差，說明經濟內生動力很差，人行需要採取降息等舉措，否則經濟難再拉起來。上海證券宏觀分析師胡月曉稱，經濟內在動力偏弱狀況未變，投資偏軟主要受地產投資萎縮的影響，說明房市拐點後對經濟增長影響長遠。