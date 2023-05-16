台南3歲女童日前過馬路遭撞身亡，引發民眾憤怒，地方政府隨即啟動交通大執法，不過一名網友表示，昨天收到未禮讓行人的罰單，仔細一看罰單照片卻無法接受，只見這行人站在便當店外張望，機車還停斑馬線上，到底是要過馬路還是在等便當，「這樣罰3600元，搞得我好亂！」

原PO在臉書「爆料公社」表示，昨天（15日）收到這張未禮讓行人的罰單，看到罰單中的檢舉照片真的傻眼，「這到底是要過馬路還是在等便當？他的機車還停在斑馬線上欸！」照片顯示，5月5日原PO開車經過一處斑馬線，沒有紅綠燈，一位路人帶著安全帽站在斑馬線的一端、便當店門前，機車還停在斑馬線上，人面朝外，不知是在等便當還是要做什麼，而原PO的銀色轎車則直接駛過。

對此，網友紛紛留言：「行人一站，馬路車輛全癱瘓」、「一堆所謂的民眾檢舉」、「莫名奇妙的感覺」，還有人表示「常常遇到在路邊不知道有沒有要過馬路的行人，車都停下來了，通通在等他們，他們依然站在那裡玩鬧」、「根本矯枉過正，從行人地獄升級為行車地獄了」；但也有人說，禮讓行人是最基本的。

根據法規，未禮讓行人，小型車、大型車罰3600元、機車罰1200元；駕駛行經斑馬線時，必須暫停和行人保持3公尺距離，否則也可能收到罰單，若減速滑行通過，可處1200元以上6000元以下罰款。