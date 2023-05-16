李國鼎科技發展基金會董事長王伯元開場致詞時表示，台積電被喻為台灣的「護國神山」，但是台灣不能只有台積電、半導體，好比玉山不是只有主峰，四周還有東、南、西、北峰等多山脈互相呼應，才能形成號稱「台灣屋脊」的磅薄氣勢。產業也是一樣，不能只有台積電一顆明珠，他期許在台灣的經濟舞台上，應讓多個潛力產業發揮各自的優勢，進而山山相應、脈脈相連，形成護國群山，讓台灣在國際間展現實力。

接著由長風文教基金會董事長江宜樺致詞，他指出，從國民政府遷台之後，迄今七十三年來，台灣經濟發展歷經了「進口替代」、「出口導向」、「全球佈局」等不同階段，也陸續孕育了紡織業、石化業、電子產業、資通訊產業等幾種主要的產業聚落。這些主力產業一方面創造了充分的就業機會，另方面也成功開拓海外市場，為台灣帶來豐厚的外匯，可以說是台灣的「護國群山」。但是，全球產業生態的變動是非常快速、劇烈的，如果要繼續維持經濟發展的優勢，就必須不斷探索下一波產業突破的機會在哪裏，以及如何及早準備好相關的發展條件，包括人才、技術、政策、資本，或市場佈局。此次研討會聚焦於幾種社會各界關心的未來產業，但未來機會不必然侷限於這些產業，希望透過大家的腦力激盪，能夠更清楚地瞭解台灣經濟發展的條件與契機，發掘出台灣未來的「護國群山」。

台灣玉山科技協會理事長童子賢致詞時引用數據指出，以2022年出口產值來看，半導體、電子零組件、資通產品佔比達55%；從台灣經濟體的結構來看，服務業產值佔59到60%最大，其次是工業佔37%到38%，其他1%來自農業。以上數字代表台灣過於集中及過於倚賴高科技與製造業出口，肩負台灣最大部分出口的責任，這是一個不平衡的現象，產業發展失衡，科技產品過於集中不利於未來長期台灣經濟發展成長。台灣可以不只有科技業發光發熱，還能從很多方面創造具有台灣特色的競爭力。

論壇邀請聯華神通集團董事長、中華民國全國工業總會理事長苗豐強以「強化台灣的基礎建設韌性，建立新的產業面貌」為題進行主題演講。另外，會中也邀請五大領域專家進行專題演講，包括聯華電子榮譽副董事長、公信電子董事長宣明智暢談電動車產業大未來；台灣大學名譽教授陳良基針對AI產業的台灣機會分享趨勢看法；台灣精準醫療產業協會理事長李鍾?向與會來賓分享生技醫療成為下一個護國神山的優勢；陽明交通大學榮譽教授呂學錦針對電信6G的機會與挑戰提出他的觀點；中華民國科技管理學會理事長彭裕民針對儲能電池在淨零永續發展的創新與商機進行專題演講。後半場由台灣玉山科技協會理事、李國鼎科技發展基金會副董事長黃齊元主持Panel discussion，與五位專題講者進行討論。