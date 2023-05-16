綽號「蝦米」的角頭蔡秉逸因殺害2條人命一審、二審均判處無期徒刑，2021年1月他又涉嫌率手下將唐姓直播主載到安南區堂口凌虐且拍裸照，還逼簽300萬本票，最後唐支付60萬元才獲釋。全案審結後，台南地方法院今天下午依擄人勒贖等罪，判處蔡秉逸徒刑5年，另7被告分別處刑4年6月至3月，3人無罪。

據了解，31歲的蔡秉逸於2021年2月駕車當街砍輾男子王重傑致死後，又持雙槍前往角頭老大陳建文住家連開9槍射殺陳男後投案，被依殺人等罪起訴後，台南地院合併判處蔡秉逸無期徒刑，褫奪公權終身，併科罰金20萬元；另6名共犯分別處刑15年10月至1年2月不等。經上訴台南高分院，蔡也被合併判處無期徒刑，褫奪公權終身，併科罰金20萬元；共犯曾俊湳改判無期徒刑，共犯余俊廷改判1年5月，其餘4被告上訴駁回。

檢方起訴指出，唐男因與蔡手下林男的女友發生性關係，去年1月間蔡秉逸涉嫌教唆手下林男等11人討公道，約唐男到安平某超商談判後，強行押到安南區的堂口持電擊棒等物施暴凌虐，還持槍恐嚇，並拍裸照，唐被迫簽下300萬元本票及支付60萬元現金才獲釋。

檢方認定，蔡秉逸等11人涉嫌擄人勒贖、妨害行動自由、強制、恐嚇、恐嚇取財及傷害等罪嫌起訴，但蔡僅承認妨害行動自由、傷害、恐嚇及強制等罪嫌，否認擄人勒贖；陳、余及蘇等共犯主張無罪；其他人均否認擄人勒贖，僅認妨害自由或傷害等輕罪。