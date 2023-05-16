日前水利署南區水資源局鑿井抗旱，在屏北里港地區鑿了14口地下水井，引來當地居民反彈，隨著梅雨稍解燃眉之急，近期有民眾發現，其中11口井已悄悄拆除，屏東縣長周春米證實消息，同時承諾，會誓死維護鄉親用水權益，確定縣內民生與灌溉用水有餘裕時，才會協助鄰近縣市。

屏東縣政府水利處長江國豐坦言，隨著近日雨勢間歇，主要供給高雄民生用水的高屏堰，近日監測河川表面水量已達每秒10公噸以上，比起水情嚴峻的每秒5公噸時，明顯改善許多。

周春米直言，屏東身為台灣糧倉，且是農漁大縣，水是縣內發展命脈，一定確保民眾民生、灌溉用水無虞，且不影響淺層地下水位條件下，才會將有餘裕水量納入區域公共用水調度使用。

屏東縣議員王景山則提醒，前幾年全台水情吃緊，高雄市長陳其邁曾深夜至大津出水口搶水，把屏東人看「憨頭」，地方民眾不是反對，而是希望能夠深切溝通，且未來也有可能類似旱象再次發生，希望縣府能夠硬起來，表達地方聲音，「不能用強姦的方式再被強姦一次」，這是縣民卑微的要求。

江國豐強調，至今沒有水源送往高雄，且中央已承諾，必須高雄水井啟用抽取還不夠時，才會用到屏東支援，且一定會知會，這點已有默契。