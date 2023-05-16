興富發文心愛悅建案吊臂掉落中捷軌道，列車撞上造成1死10傷，台中市議員周永鴻質疑，文心愛悅3到11樓應是商業空間，卻被「掛羊頭賣狗肉」當住宅賣，要求市府說明。地政局表示，今天與消保官前往稽查，若違規將按戶（棟）數裁罰業者。

周永鴻指出，市府先前回應表示，2019年通過變更都市設計後，大樓1至2樓為店鋪，3至11樓是辦公大樓，12樓以上才是住宅，依建照檢討內容，商業用途大於規定30％，符合規定。但查詢賣房網站，找到應該是辦公大樓樓層的3樓至11樓中，有很多的「住宅」，建案官方臉書封面照寫到569戶「住宅」百分之百完售，完全沒辦公大樓，和都發局說法兜不上。

周永鴻質疑，興富發是否有保留規定的30％設置商業用途，還是其實「掛羊頭賣狗肉」，把商業空間拿來當住宅賣？

都發局強調，興富發文心愛悅建案後續經第三公證單位檢測安全才能復工，對於業者申領使用執照，都發局一定嚴加詳查，如有不按圖施工，或涉違法違規，將不予核發使用執照。後續若查有商辦空間作住宅使用情形，都發局也將依規按戶（棟）數裁罰業者6萬元至30萬元罰鍰，決不寬貸。

法制局指出，經檢視「文心愛悅」建築執照，1、2樓為店面，3至11樓為辦公室，12至31樓為集合住宅。建商若假藉販售住宅名義，實際卻是銷售商業空間，已涉廣告不實，市府將依規移送公平交易委員會查處；地政局表示，今天會同法制局消保官前往興富發稽查，若發現預售屋買賣契約有違規情形，將依平均地權條例，按戶（棟）數裁罰業者6萬元至30萬元罰鍰。

法制局也提醒，消費者如不慎購買「商業宅」，恐影響貸款申請與房屋施工權益，若契約記載房地用途與建照使照登記不符，民眾可要求解除契約，建商應退還已繳房價，如有消費爭議，承購戶可提出消費申訴主張權益。