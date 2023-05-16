奧地利鐵路業者OeBB今天表示，公司已對兩名人士提出控訴，指控這兩人惡搞火車擴音系統，播出聽似是希特勒演講的內容。

OeBB發言人芮德（Bernhard Rieder）告訴法新社說，上週曾有兩列火車遭人惡搞，播出「沒有意義、令人困惑」的內容，參雜著兒歌以及陳舊有瑕疵的廣播，接著又發生希特勒演講這等事。

昨天的最新事件引發民眾強烈抗議，據稱廣播內容包括向希特勒致敬，以及疑似希特勒當年歷史性演講的錄音。

芮德補充表示，這幾起事件發生時，火車通過的區間都相同，即奧地利東部城市聖波爾坦（St. Poelten）與首都維也納（Vienna）之間。

昨天晚間，兩嫌已被通報給奧地利警方。警方是透過分析火車監視監控錄影畫面識別兩人身分。

OeBB拒絕進一步公布兩犯身分，只說他們「不是公司員工」。

芮德表示，這兩人被控涉嫌取得歐洲各地很常見的通用鑰匙，取得管道進入火車對講站，進而播放錄音。