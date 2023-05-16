許多人吃海鮮後，因皮膚紅腫而自認對海鮮過敏，醫師表示，其實未必是對海鮮過敏，有時是因海鮮本身不新鮮所致，是一種「假過敏」，是從外部攝取過多的組織胺的過敏現象，又稱為「組織胺中毒」，若情況嚴重，必須儘速就醫治療。

林口長庚風濕過敏免疫科在其粉專上表示，民眾若吃到不新鮮的海鮮會過敏，若吃到新鮮的海鮮就無過敏反應，這屬於「假過敏」；「真過敏」是因過敏原進入體內，由免疫系統製造組織胺而產生的一種反應。

所謂的組織胺是人體正常產生的一種物質，當遇上潛在過敏原或有外傷時，免疫細胞會釋放出組織胺，是身體的「保護機制」，召喚免疫細胞來保護身體。當血中組織胺越多，免疫反應就越嚴重，例如血管擴張、心跳加快、局部腫脹發炎、支氣管收縮等，此時「抗組織胺」可以降低血液中的組織胺含量，用來緩解組織胺引起的症狀。

至於何種食物含組織胺，醫師表示，幾乎所有食物都含組織胺，尤其食物久放、變質、發酵，組織胺濃度就越高。常發生過敏的人應少吃高組織胺、易刺激身體釋放組織胺等食物，例如發酵食物與飲品、醃漬食品、加工肉品、帶殼海鮮、堅果類、巧克力、人工添加物。

醫師提醒，從食物攝取到的組織胺，多半會經由小腸代謝，若組織胺含量過多來不及代謝，這些從食物而來的組織胺就會進入血液，導致體內組織胺濃度上升，造成皮膚癢等過敏症狀。