台北市議會16日下午進行警政衛生部門質詢，國民黨台北市議員王欣儀質詢時指出，近年來北市環保局清潔隊員人力不足，其中一個相當大的原因在於許多清潔隊員在工作期間遇到「公傷」，請假天數最多將近兩年，也讓現有的清潔隊員工作量與壓力劇增，增加了「公傷」發生的機率。對此環保局長吳盛忠表示，人員調度都會做統籌性支援，涉及到人力編制相關問題，會來進行全面性的檢討。

王欣儀在質詢時指出，調閱相關資料後發現，環保局各區清潔隊員因公傷請假的天數「超過一年」，總時數逼近2年的總共有8人，其中4人就是因為發生了「公路交通事故」。王欣儀說，像是收垃圾工時長，清潔員可能因為體力不濟、注意力不集中或執勤場域地勢不平等，在搬運圾垃途中就容易發生「跌倒」事件，嚴重者全身多處挫傷、腰椎脊椎骨折。

王欣儀直言，清潔員工作環境風險高，導致因公傷而請假的人員始終居高不下，產生的人力缺口卻無法用「職代」人力來替代，現階段人力缺口卻只能用既有的編制人力支援，導致其他同仁因工作量加重，工作疲勞、精神不濟的情況下又再引發更多「公傷」事故的產生，變成一種「惡性循環」。

對此吳盛忠表示，他剛上任環保局長一直時，就與職業工會進行溝通，希望清潔員們都能正常工作，不要有額外壓力，也囑咐幹部在對待下屬時不要給太大壓力，讓大家能心情平穩地工作。吳盛忠強調，議員所提出的人力問題，各分隊、區隊都會進行統籌性的人力支援，涉及人力編制的問題，都會進行全面性的檢討。