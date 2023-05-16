安德魯拒絕搬出住了超過20年的皇家小築（Royal Lodge）

儘管英王查爾斯三世告訴二弟安德魯，搬出他住了超過20年的皇家小築（Royal Lodge），好讓威廉和凱特夫婦入住，但據說他要求和哥哥面對面好好談談。

據《電訊報》（The Telegraph）和《每日郵報》（Daily Mail）15日報導，雖然盛傳74歲的查爾斯要求63歲的二弟，搬出98英畝（近40公頃）的物業，但據和安德魯親近的消息人士透露，他並沒打算要搬家，反倒想以2003年簽署的75年租約為憑，拒絕搬出這價值3000萬英鎊（近12億台幣）的豪宅，並把剩下的合約履行到滿。

不過，一名和安德魯親近的消息人士否認報導指稱，安德魯擔心王室可能關掉水電，好把他趕出去的說法。甚囂塵上的傳聞說，安德魯變得很沮喪，甚至深居簡出，一位朋友坦承，他變得很脆弱，「他拒絕見任何人，這20年來，這一直都是他的家，把他踢出去真的合情合理嗎？」而廣泛認為，查爾斯要他搬出去，是要讓威廉和凱特，還有3名子女入住。

Prince Andrew 'refusing to budge' from Royal Lodge https://t.co/3ykaylhu4m pic.twitter.com/uq67Y7khQA — Daily Mail Online (@MailOnline) May 14, 2023

這些朋友還說，安德魯擔心，如今加冕典禮結束，刀就要出鞘，但他們強調，王室要打交道的是人，而不是房地產。

由於今年稍早查爾斯刪減了安德魯達24.9萬英鎊（近963萬台幣）的年度津貼，以致讓他負擔不起這有30間房的豪宅。此外，查爾斯也讓他明白，應該要搬出去，大幅縮減規模，改住原本哈利和梅根在英國住的浮若閣摩爾小別墅（Frogmore Cottage）。

事實上，女王的母親伊莉莎白王太后（Queen Mother）2002年去世後，安德魯就在已故母親，也就是女王的授權下，搬進皇家小築。雖然他1996年和前妻莎拉‧佛格森（Sarah Ferguson，佛姬）早已分道揚鑣，但兩人至今仍住在同一個屋簷下，至於兩個女兒碧翠絲（Beatrice）和尤吉妮（Eugenie）公主都已結婚，但仍經常回家探望父母。