儘管英王查爾斯三世告訴二弟安德魯，搬出他住了超過20年的皇家小築（Royal Lodge），好讓威廉和凱特夫婦入住，但據說他要求和哥哥面對面好好談談。
據《電訊報》（The Telegraph）和《每日郵報》（Daily Mail）15日報導，雖然盛傳74歲的查爾斯要求63歲的二弟，搬出98英畝（近40公頃）的物業，但據和安德魯親近的消息人士透露，他並沒打算要搬家，反倒想以2003年簽署的75年租約為憑，拒絕搬出這價值3000萬英鎊（近12億台幣）的豪宅，並把剩下的合約履行到滿。
不過，一名和安德魯親近的消息人士否認報導指稱，安德魯擔心王室可能關掉水電，好把他趕出去的說法。甚囂塵上的傳聞說，安德魯變得很沮喪，甚至深居簡出，一位朋友坦承，他變得很脆弱，「他拒絕見任何人，這20年來，這一直都是他的家，把他踢出去真的合情合理嗎？」而廣泛認為，查爾斯要他搬出去，是要讓威廉和凱特，還有3名子女入住。
這些朋友還說，安德魯擔心，如今加冕典禮結束，刀就要出鞘，但他們強調，王室要打交道的是人，而不是房地產。
由於今年稍早查爾斯刪減了安德魯達24.9萬英鎊（近963萬台幣）的年度津貼，以致讓他負擔不起這有30間房的豪宅。此外，查爾斯也讓他明白，應該要搬出去，大幅縮減規模，改住原本哈利和梅根在英國住的浮若閣摩爾小別墅（Frogmore Cottage）。
事實上，女王的母親伊莉莎白王太后（Queen Mother）2002年去世後，安德魯就在已故母親，也就是女王的授權下，搬進皇家小築。雖然他1996年和前妻莎拉‧佛格森（Sarah Ferguson，佛姬）早已分道揚鑣，但兩人至今仍住在同一個屋簷下，至於兩個女兒碧翠絲（Beatrice）和尤吉妮（Eugenie）公主都已結婚，但仍經常回家探望父母。
文章來源：Prince Andrew 'has no plans' to let Charles push him out of his Royal Lodge home to let William and Kate move in and he is determined to 'see out the 55-years left on his lease', sources claim
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