第34屆金曲獎入圍名單16日公布，洪佩瑜以《明室》入圍8項奪冠，為本屆金曲入圍大贏家。今年金曲獎共314家報名單位，1667張專輯、2萬4604件作品報名參賽，創下歷年最高的紀錄。會後受訪問起今年是否有AI製作歌曲報名？文化部表示依照金曲獎現行規範還無法接受AI歌曲報名，「等這屆金曲結束後會再做討論」。

本屆金曲獎評審團主席陳建騏幽默表示：「AI應該算是製作人功勞，那我要趕快回去學一下。」但他覺得音樂製作還是跟人工作比較有溫度，「做音樂已經很孤獨了，還要自己在那邊教它唱歌，很悶、跟人溝通比較好」。

本屆金曲獎入圍名單，最佳華語男歌手獎將由MC HotDog熱狗、熊仔、吳青峰、HUSH、鶴、趙雷角逐，最佳華語女歌手獎則由徐佳瑩、洪佩瑜、郁可唯、A-Lin、戴佩妮、劉柏辛入圍，特別貢獻獎得主為捧紅林俊傑的已故音樂人林秋離、旅日明星歐陽菲菲，而周杰倫睽違6年發行《最偉大的作品》僅入圍年度歌曲，大贏家則是新人洪佩瑜，以《明室》專輯入圍8項奪冠。